- Un baiat de 14 ani a murit miercuri noapte dupa ce a cazut de la etajul doi al unei cladiri dezafectate, unde ar fi ajuns cu alti 3 prieteni, pentru a-si face, se pare, un selfie. Politistii din Buzau au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa dupa ce miercuri seara, in jurul orei 20.00, […] Source

- 80 la suta dintre violențele domestice au loc in casa, exact in locul unde stam din ce in ce mai mult din cauza pandemiei. Urmatoarele luni vor fi foarte grele pentru ca se intuneca mai devreme, este din ce in ce mai frig și in multe locuri sunt restricții ale autoritaților. In aceste condiții, persoanele…

- Cabluri de curent electric, lasate de izbeliste pe trotuare, și asta chiar in plin centrul municipiului Satu Mare. Carcase de curent aflate pe stalpii de iluminat public, deschise, invitand parca copiii sa atinga firele care atarna din cutii. Cabluri aruncate aiurea pe trotuare sau pe spatiile verzi.…

- PSD se indreapta catre o victorie categorica in judetul Buzau, conform rezultatelor care sosesc din sectiile de votare. Social-democratii pastreaza primariile municipiilor, oraselor si ale celor mai multe comune.

- Partidul Social Democrat (PSD) a castigat primariile municipiilor Buzau si Ramnicu Sarat, ale oraselor Pogoanele, Nehoiu si Patarlagele, precum si peste 60 de primarii din mediul rural, afirma reprezentantii organizatiei judetene, in baza numaratorii paralele efectuata de social-democrati."Am…

