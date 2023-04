Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a venit vineri in inspecție pe șantierul deschis in urma cu aproximativ cinci luni pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara. Lucrarile vizeaza noul terminal de plecari externe, iar termenul limita pentru finalizarea lucrarilor…

- Societatea care va realiza refacerea acoperișului cladirii din Piața Romanilor nr. 13, unde funcționeaza Liceul Teoretic „William Shakespeare”, se poate apuca de lucrari. Municipalitatea timișoreana a semnat contractul de execuție. Cladirea necesita reparații ale acoperișului care prezinta degradari…

- Pentru doua dintre loturile drumului expres dintre Lugoj și Filiași au fost desemnate, marți, firmele care se vor ocupa de realizarea studiilor de fezabilitate. In unul dintre cazuri putem spune ca este un caștigator oarecum așteptat, in timp ce al doilea lot a fost caștigat de o firma din Turcia. Ministrul…

- Ambasada Ucrainei in Romania a facut, sambata seara, precizari legate de lucrarile de dragare pe Dunare, pe canalul Bastroe, spunand ca acestea „sunt de natura operaționala curenta și vizeaza exclusiv intreținerea caii navigabile”. „Toate lucrarile de dragare pe Dunare, desfașurate in prezent de catre…

- ”Metrorex are, de astazi, un Consiliu de Administratie profesionist, selectat pe principiile managementului corporativ! Astept de la membrii noului CA rezultate manageriale care sa transforme Metrorex intr-o companie performanta capabila sa asigure servicii de calitate”, a transmis Sorin Grindeanu,…

- Lucrarile la tronsonul lipsa din Autostrada Lugoj-Deva vor incepe mai repede decat s-a preconizat. Acest tronson este unul dificil pentru ca trebuie executate lucrari de foraj in dealuri pentru tuneluri. Mai mult decat atat o alta problema care a aparut și care a intarziat mult proiectul a reprezentat…

- Constructorul desemnat sa realizeze tronsonul lipsa din autostrada Lugoj – Deva ar urma sa se apuce efectiv de lucru in luna mai sau iunie, a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Contractul cu societatea UMB, care va realiza cei 10 kilometri de autostrada, care includ și doua tuneluri de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, este audiat, marți, la DNA in dosarul in care au fost puși sub acuzare pentru corupție doi directori ai CFR SA. Se intampla la o zi de la momentul in care DNA Timisoara a dispus efectuarea urmaririi penale pe numele lui Ion Simu, director general interimar…