- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat sambata, 6 iulie, ca peste cateva saptamani Curtea de Apel Bucuresti va da sentinta definitiva in ultimul proces pe care primaria il are cu proprietarii Cathedral Plaza, iar daca decizia va fi favorabila PMB, va incepe demolarea cladirii de langa Catedrala…

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…

- Curtea de Apel București a confirmat, pe 14 mai, sentința pronunțata anul trecut de catre Tribunalul București, care a declarat-o nevinovata pe Ana Maria Patru in dosarul deschis de Direcția Naționala Anticorupție, Ploiești, in 2017. Fosta președinta a Autoritații Electorale Permanente a mai fost acuzata…

- Curtea de Apel București a admis astazi administrarea de probe in apelul pe care Avram Gal l-a declarat impotriva sentinței Tribunalului București, prin care a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influența. Practic, rezulta ca instanța decizionala nu a vazut lucrurile intr-un mod…

- Vasile Iliuta, presedintele Consiliului Judetean Calarasi, a ajuns vineri dimineata la DNA Constanta Vasile Iliuta a fost trimis in judecata, in trecut, intr un alt dosar instrumentat tot de procurorii DNA Constanta. In aceasta cauza, seful CJ Calarasi a fost achitat, in prima instanta, de Tribunalul…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus definitiv, vineri, restituirea la DNA, pentru refacerea rechizitoriului, a dosarului in care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea era acuzat pentru trafic de influenta in legatura cu prezenta sa in SUA la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump in anul…

- Curtea de Apel București nu a luat nicio decizie in cazul apelului facut de Avram Gal, cel care a fost anunțat candidat al PSD Campia Turzii pentru funcția de primar, la alegerile locale din luna iunie 2024. Avram Gal a facut apel dupa ce instanța de fond, respectiv Tribunalul București, l-a condamnat…