Clădirea administrației ruse din Donețk, bombardată de ucraineni Mai multe obuze ar fi lovit duminica dimineața cladirile auto-intitulatei „administrații” din Donețk, din zona anexata recent de Kremlin, transmite agenția rusa de presa RIA Novosti. Conform acesteia, cladirea „administrației orașenești” din Donețk a fost avariata ca urmare a „bombardamentelor trupelor ucrainene”. Ocupanții susțin ca una dintre rachetele HIMARS a lovit cladirea „administrației orașului” Donețk. Cladirea, susțin ei, a suferit avarii grave, tavanul s-a prabușit iar geamurile au fost sparte. Conform datelor de pe rețelele de socializare, in urma bombardamentelor, trei mașini ar fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

