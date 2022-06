Clădire prăbușită la Budapesta Cațiva oameni au fost raniți și mai multe mașini avariate dupa ce acoperișul și o parte din fațada unui bloc din Budapesta s-au prabușit. Poliția din Budapesta a declarat intr-un comunicat ca vor continua cautarile sub moloz și in cladire, dar ca pana acum nu exista indicii de decese, ci doar patru persoane ranite. „Pompierii au perchezitionat masinile avariate cu caini de cautare, dar nu au gasit pe nimeni in ele, nici in apartamentele avariate”, a transmis Mate Kisdi, purtatorul de cuvant al Direcției de Gestionare a Dezastrelor din Budapesta, conform Daily News Hungary. La fața locului au… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

