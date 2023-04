Clădire prăbuşită în Marsilia. Două persoane, găsite fără viaţă sub dărâmături „Doua trupuri fara viata” s-au gasit, au precizat pompierii intr-un comunicat, luni, la scurt timp dupa ora locala 01.00, mentionand si ca extragerea cadavrelor poate dura ceva timp. “In aceasta noapte durerea este mare. Facem totul pentru ca operatiunile de cautare sa desfasoare fara probleme”, a reactionat primarul Marsiliei, Benoit Payan. Autoritatile au anuntat, dupa prabusirea in urma cu o noapte a locuintei cu patru etaje, ca opt persoane erau date disparute. Citește și: Explozie puternica in Marsilia. Doua cladiri s-au prabușit complet. Cel puțin 6 oameni sunt raniți Munca echipelor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

