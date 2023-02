Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 31 ianuarie 2023, de la ora 14,00 va avea loc ședința ordinara a Consiliului Județean Satu Mare. Pe Ordinea de Zi figureaza 13 proiecte de hotarare dintre care unul se refera la municipiul Carei. Surpriza neplacuta e ca pe pagina Consiliului Județean Satu Mare nu figureaza detalii despre acest…

- Avand in vedere specificul sarbatorilor de iarna, precum si riscurile la care pot fi expusi cetatenii care achizitioneaza produse contrafacute, in special copiii carora le sunt oferite jucarii neconforme, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime Constanta au intensificat controalele,…

- Aproape 50 de primarii sucevene dar Consiliul Județean vor primi 26 de milioane de lei, din Fondul de rezerva al Guvernului, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare. Cea mai mare suma, 10 milioane de lei va ajunge la Consiliul Județean care este urmat de municipiul Radauți cu 5,5…

- Consiliul Județean pastreaza tradiția de a il ajuta pe Moș Craciun sa ajunga la copiii internați la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Astazi holurile spitalului au fost animate de prezența Moșului, incarcat cu daruri, dar și a colindatorilor. „In fiecare an, spiritul Sarbatorilor de iarna trezeste…

- Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a primit astazi vizita unei delegații a Consiliului Raional Vinogradov, condusa de președintele Vitaliy Liubka. In cadrul intrevederii au fost reluate discuțiile inițiate inainte de izbucnirea razboiului, referitoare la pregatirea unor proiecte…

- Consiliul Județean continua politica de transformare a centrelor de plasament din sistemul de protecție in case de tip familial. Cel mai recent proiect a fost realizat in cazul fostului Centru rezidential pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzau, in locul caruia au fost inființate case de tip familial…

- Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a primit astazi vizita unei delegații a Primariei Municipiului Chișinau din Republica Moldova. Oaspeții și-au exprimat intenția unor colaborari cu județul Satu Mare in perspectiva unui viitor parcurs european al Republicii Moldova. Delegația…

- O adresa asumata de aproximativ 70 de persoane a fost transmisa catre Prefectura, Consiliul Județean și Primaria Botoșani. Vine din partea locuitorilor vilelor din cartierul rezidențial construit pe Șoseaua Iașului dupa revoluție.