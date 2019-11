Stiri pe aceeasi tema

- Garajul Ciclop, simbol al modernismului bucurestean, cinematograful Scala, emblema a vietii culturale interbelice, Palatul Universul, devenit pol al industriilor creaitve din Capitala, dar si Casa Ankele din Botosani si Hotel Continental din Cluj-Napoca au fost scoase la vanzare de Artmark Historical…

- Vali Vijelie este unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi! De-a lungul timpului a știut sa-și țina fanii aproape cu melodiile pe care le-a lansat și care le-au ajuns direct la suflet, dar și cu imaginea care l-a consacrat: un om cald, un artist desavarșit și care nu a bifat prea multe schimbari…

- Plaja NEVERSEA, unde libertatea nu are limite, dragostea e la ea acasa și timpul se oprește in loc iși deschide porțile in anul 2020, in perioada 2-5 iulie. Cea de-a patra ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, se anunța a fi una și mai spectaculoasa, atat din punct de vedere…

- Cel mai puternic telefon de gaming al anului, ROG PHONE II, este disponibil acum in magazinele din Romania. ROG PHONE II este primul telefon din lume ce utilizeaza platforma Qualcomm Snapdragon 855 Plus tactata pana la 2,96GHz cu grafica Adreno 640 și poate susține sesiuni intense de gaming fara supraincalzirea…

- Celine Dion vine in Romania, e oficial. Celebra cantareața va concerta la București, pe Arena Naționala, anul viitor, pe 29 iulie, iar biletele vor fi puse in vanzare joi, 17 octombrie, ora 10:00, pe celine.emagic.ro, iabilet.ro și eventim.ro.