Claca: în satul copilăriei și pe NETFLIX In satul copilariei mele, claca facea parte din ADN-ul comunitații. Orice concetațean aflat la stramtoare era ajutat, mai ales daca era și o ființa morala. Era cineva bolnav, pierduse un membru de familie, se abatuse asupra lui o nevoie pe care nu o putea indupleca, exista o urgența cauzata de un incendiu, de un cutremur… […] Articolul Claca: in satul copilariei și pe NETFLIX apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

