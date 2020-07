Stiri pe aceeasi tema

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea, a investit anul trecut peste 350 de mii de euro in proprietati imobiliare din Bucuresti si imprejurimi, anunta jurnalistii de la Rise Project . Veniturile sale proprii insa nu acopera aceste investitii. Achizitiile au fost facute inainte si dupa…

- Ieri, Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand de astazi, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, dupa cum a anuntat prim-ministrul Ludovic Orban. Potrivit lui Orban, in cadrul Comitetului National pentru Situatii de…

- ■ “referate pentru achizitionarea de materiale si echipamente sanitare in cantitati ce nu pot fi justificate de consumurile reale” ■ “omiterea cu buna stiinta a publicarii pe site-ul SJU Piatra Neamt a tuturor achizitiilor” ■ “sefi de sectie cu contracte de management expirate si a caror valabilitate…

- "A. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.114 alin.(2) și art.118 din Codul de procedura penala, art.246 și art.248 din Codul penal din 1969, art.297 alin.(l) din Codul penal și art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.…

- Directorul gruparii de pe Trotuș spera ca semi-centenarul clubului, care va avea loc in 2023 sa se bucure de o aniversare fara precedent in Romania Pandemia COVID-19 ne-a avertizat ca tot ce-ți propui azi, maine este posibil sa nu ramana in picioare. Maine, nu, dar peste trei ani, da! Iata de ce Ingrid…

- Serbia a decis interzicerea deasupra teritoriului sau a zborurilor companiei nationale aeriene muntenegrene (Montenegro Airlines) dupa ce autoritatile de la Podgorica au refuzat sa deschida frontierele Muntenegrului pentru persoanele din Serbia, unde noul coronavirus persista, informeaza Reuters. Directorul…

- Serbia a decis interzicerea deasupra teritoriului sau a zborurilor companiei nationale aeriene muntenegrene (Montenegro Airlines) dupa ce autoritatile de la Podgorica au refuzat sa deschida frontierele Muntenegrului pentru persoanele din Serbia, unde noul coronavirus persista, informeaza Reuters…

- PSD va vota joi in plenul Parlamentului pentru prelungirea starii de urgenta cu 30 de zile, asa cum prevede decretul emis de presedintele Klaus Iohannis. Decizia a fost luata in sedinta de miercuri a Comitetului Executiv National al partidului. „Guvernul a ajuns intr-un punct critic, lucrurile nu mai…