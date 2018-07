Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 2 iulie 2018, la Targu Secuiesc in județul Covasna s-a dat startul competiției Educație Rutiera – Educație pentru Viața, etapa naționala. Organizat anual de Ministerul Afacerilor Interne prin I.G.P.R. – Direcția Rutiera, in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, concursul…

- In seara zilei de 31 mai 2018, polițiștii din Targu Secuiesc au fost sesizați despre faptul ca o minora ar fi fost atacata și mușcata de un caine, pe raza municipiului. Oamenii legii l-au identificat pe proprietarul cainelui in persoana unui barbat, iar in urma verificarilor s-a stabilit ca animalul…

- Emoții la Liceul Tehnologic „Gabor Aron”din Targu. Secuiesc. Vineri, 18 mai 2018, pentru absolvenții claselor a XII-a sunat ultimul clopoțel. Printre cele șase clase, liceu și profesionala, s-au aflat și cei 16 elevi, care formeaza singura clasa ramasa la secția romana, clasa a XII-a B. Dincolo…

- 11 covasneni s-au inscris, deocamdata, in Programul guvernamental „Susținere Tomate”, prin care producatorii agricoli din Romania sunt susținuți sa cultive tomate in spații protejate (sere, solarii), arata informațiile oferite ieri de catre conducerea Direcției pentru Agricultura a județului Covasna.…

- Veres Laszlo, antrenor de judo din Targu Secuiesc, se numara printre caștigatorii Premiului Mentor pentru Excelența in Educație, oferit de catre MOL Romania și Fundația pentru Comunitate. „Premiul Mentor” este acordat anual, incepand din 2010, de Fundația Pentru Comunitate și „Mol Romania”, unui numar…

- Oaspetele flamand intra in restaurant, ospatarul il saluta respectuos, apoi il conduce la masa. Urmeaza o supa, apoi mancarea principala si un desert. Nu ar fi nimic neobișnuit in asta daca totul nu s-ar petrece in sala Liceului Tehnologic „Gabor Aron” din Targu Secuiesc si cu ocazia unui examen. …

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a anunțat vineri debutul unei noi serii de inscrieri pentru cursul de responsabil cu gestionarea deșeurilor, pe care il va organiza luna aceasta, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Cursul, organizat „in baza legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor”,…

- Liceul Tehnologic Economic – Administrativ „Berde Aron” din Sfantu Gheorghe a lansat, ieri, proiectul „Cariera info”, derulat sub forma unei intalniri intre elevii din clasele de liceu și specialiști din diverse domenii in care tinerii ar fi interesați sa profeseze. Mulți tineri, la sfarșitul studiilor…