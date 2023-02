Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Covasna lanseaza apelul de proiecte catre ONG-urile și unitațile de cult care doresc sa depuna cerere de finanțare nerambursabila pentru opt categorii diferite. Termenul limita de depunere a proiectelor este 10 martie, iar implementarea acestora trebuie sa se faca intre 3 aprilie…

- Peste 230 de cladiri, blocuri de locuințe, spitale și școli, vor fi consolidate cu finanțare nerambursabila din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a anunțat, joi Ministerul Dezvoltarii. Printre acestea se numara și investiții in cazul a doua unitați de invațamant, din Sfantu Gheorghe…

- Din dorința de a asigura in continuare gratuitatea transportului elevilor din comuna și de a nu pierde sumele oferite in acest scop de Inspectoratul Școlar Judetean Covasna și de Consiliul Județean, parinții elevilor din Barcani, care fac naveta la intorsura Buzaului, sunt rugați sa achiziționeze…

- Primaria Sfantu Gheorghe a depus un numar de 44 de cereri de finanțare, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), existand șanse mari pentru contractarea a cel puțin 468 de milioane de lei, a anunțat miercuri, primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras. Cererile depuse vizeaza…

- Considerat drept sufletul scolii romanesti, Spiru C. Haret s-a nascut la Iasi, la 15 februarie 1851. A facut studiile primare in casa parinteasca, in Dorohoi, iar ultimele doua clase la Iasi. In 1862, a intrat ca bursier la Liceul „Sf. Sava”. Dupa sustinerea bacalaureatului in 1869, s-a inscris la Facultatea…

- Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe organizeaza luna aceasta, sub genericul „The Taste of No Waste”, un nou eveniment in cadrul programului effAct, prin intermediul caruia locuitorii municipiului sunt incurajati sa adopte obiceiuri mai sanatoase si mai prietenoase cu mediul inconjurator.…

- UDMR Covasna a lansat, sub genericul „Ajuta comunitatea locala”, o campanie de informare a firmelor din judet cu privire la posibilitatea de a redirectiona catre societatea civila, sub forma de sponsorizare, o parte din impozitul platit anul trecut catre bugetul de stat. Deputatul UDMR Covasna, Miklos…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna vrea sa demoleze si sa reconstruiasca din temelii cladirea principala a taberei din Zabala, urmand sa depuna in acest sens un proiect cu finantare din fonduri europene. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat ca viitoarea cladire va avea o capacitate de cazare…