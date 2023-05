Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de experti in interpretarea patrimoniului din Europa si SUA participa, vineri si sambata, la Sighisoara, la conferinta Interpret Europe, cel mai important eveniment european in domeniul interpretarii patrimoniului natural si cultural, organizat in premiera in Romania. "In Cetatea Sighisoarei,…

- Cantarețul, compozitorul și producatorul nigerian CKay vine pentru prima data in Romania, la cel mai mare festival de pe o plaja din Europa, Neversea, care are loc in Constanța, pe plaja Neversea Beach, intre 6-9 iulie 2023.

- Pentru mulți minivacanța de 1 Mai a inceput deja, iar patronii de la malul marii se bat sa atraga cat mai mult din cei 75.000 de romani așteptați sa soseasca la malul marii in acest weekend prelungit. cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche. Secretarul general al…

- Au inceput inscrierile pentru echipa de voluntari a celei de-a cincea editii a celui mai mare festival de pe o plaja din Europa: NEVERSEA. Iubitorii festivalului de la malul Marii Negre vor putea sa traiasca vara aceasta o experienta de neuitat, o aventura completa in lumea evenimentului. Echipa va…

- "Pentru noi, in Romania, este o zona foarte importanta, in conditiile in care vrem sa extindem considerabil zona de regenerabile, asta din mai multe motive, vrem sa protejam mediul, vrem sa luptam impotriva schimbarilor climatice, vrem sa dispunem de cat mai multa energie din surse regenerabile, in…

- Dupa divorțul de Emanuel Necatu, Alexandra Stan s-a iubit cu Alex Parker. Totul pana acum, cand presa din Turcia a cuplat-o cu un alt barbat, un fotbalist cu noua ani mai mic decat ea. Cantareața nici nu a confirmat relația, nici nu a infirmat-o. Cotidianul turcesc Takvim a scris despre legatura dintre…

- Federatia Romana de Baschet intentioneaza sa inceapa demersurile pentru obtinerea organizarii meciurilor din faza grupelor Campionatului European – FIBA Women’s EuroBasket 2025, la noua sala polivalenta din municipiul Constanta, a anuntat forul national, marti, pe site-ul sau oficial. Presedinta Federatiei,…

- “Printii vantului si valurilor” au facut spectacol pe mare. Vremea a fost perfecta pentru pasionatii de kitesurfing. Au avut toate ingredientele unei zile perfecte: soare, vant si mare. Turistii s-au bucurat si ei de spectacolul pe apa si au umplut faleza din Constanta.