- Tanczos Barna, ministrul Mediului, anunța consultari publice, inclusiv cu producatorii auto și autoritațile locale pentru introducerea aceste taxe. Este cautata o formula acceptabila juridic, care sa nu mai fie anulata de Curtea de Justiție a Uniunii Europene cum s-a intamplat cu precedentele taxe.

- DNA a anunțat joi ca fostul ministru liberal al Mediului Costel Alexe este urmarit penal pentru luare de mita si instigare la delapidare, alaturi de o persoana cu functie de conducere intr-o societate din siderurgie, in dosarul in care ar fi primit mita 22 de tone de produse din tabla, pentru alocarea…

- Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat miercuri o declaratie ce exprima "ingrijorarea" fata de cresterea antisemitismului si solicita adoptarea de masuri, in special la nivel european, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Cresterea amenintarilor la adresa evreilor in Europa, inclusiv…

- Companiile de transport rutier din Romania care au achitat taxe de drum in Germania, in perioada 2017 -2020, pot recupera intre 4% și 7% din cuantumul acestora, anunța Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR). Anunțul vinde dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca statele pot refuza prelungirea concediului parental pentru tati, desi il acorda mamelor, transmite dpa. Instanta s-a referit la un caz din Franta, unde un tata necasatorit nu a putut obtine concediul suplimentar solicitat…

- Comisia Europeana propunere crearea „Uniunii Europene de Sanatate”. Comisia Europeana propune crearea unei agenții speciale pentru a ajuta statele membre sa lupte cu viitoarele crize sanitare. Așa-numita Uniune Europeana de Sanatate vor urmari, printre altele, sa instituie un mecanism prin care țarile…

- Italia a incalcat in mod "sistematic si persistent" legislatia Uniunii Europene prin depasirea limitelor maxime de poluare a aerului in mai multe zone, timp de aproape un deceniu, a stabilit Curtea de Justitie a UE, relateaza marti dpa si AFP.Din 2008 pana in 2017, "valorile limita zilnice…

- Conform tratatelor UE, Comisia poate intreprinde acțiuni pe cale legala – o procedura de incalcare a dreptului comunitar – impotriva unei țari UE care nu implementeaza legislația UE. Comisia poate sesiza Curtea de Justiție, care, in anumite cazuri, poate impune sancțiuni financiareRomania trebuie sa…