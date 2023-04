Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anuntat vineri ca reduce la jumatate, respectiv la o jumatate de milion de euro pe zi, amenda aplicata Poloniei in urma disputei acesteia cu Bruxellesul asupra reformelor judiciare. Curtea estimeaza ca guvernul de la Varsovia a implementat „in mare masura”…

- Slovacia a oprit in mod unilateral, dupa Polonia si Ungaria, importurile de cereale si produse alimentare din Ucraina, cu scopul de a-si proteja agricultorii, decizii pe care Kievul si Comisia Europeana (CE) le denunta drept ”inacceptabile”, relateaza The Guardian. Uniunea Europeana (UE) asteapta ”explicatii”,…

- Elevul in varsta de 16 ani de la Colegiul “Ion Creanga” din Bucuresti, care și-a atacat profesoara cu cutitul, ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia. Decizia magistratilor este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, sa respinga ca nefondata…

- Mihai Necolaiciuc, fost director al CFR, a scapat definitiv de condamnarea de 9 ani și jumatate de inchisoare pentru abuz in serviciu, in dosarul in care era acuzat ca a achiziționat ilegal peste o mie de toatele ecologice. Curtea de Apel București a admis apelul lui Necolaiciuc, dupa ce a constatat…

- Presedintele SUA Joe Biden a susținut un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina. In antiteza cu discursul liderului rus Vladimir Putin, discursul sefului Casei Albe a subliniat idealurile de libertate si democratie. Joe Biden a salutat rezistenta poporului…

- Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina ramane ferm, a declarat marti, la Varsovia, presedintele american Joe Biden, in timpul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, transmit Reuters si AFP. Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a respins solicitarea cancelarului Austriei, Karl Nehammer, care ceruse construcția unui gard la granița dintre Bulgaria și Turcia cu fonduri din bugetul UE. „In bugetul Uniunii Europene nu sunt prevazute fonduri pentru asa ceva. Prin urmare,…