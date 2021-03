O perioada de garda in regim de permanenta trebuie sa fie considerata timp de munca daca afecteaza semnificativ posibilitatea respectivului angajat de a gestiona in aceasta perioada timpul sau liber, potrivit unui comunicat al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) dat marti publicitatii.



CJUE a fost sesizata de jurisdictii germane si slovene care trebuie sa judece doua cazuri ale unor salariati ce au solicitat plata integrala pentru perioada de garda in regim de permanenta.



In prima cauza, un tehnician specializat era insarcinat sa asigure functionarea, mai multe…