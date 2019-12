Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta concluzie a avocatului general nu angajeaza CJUE, care urmeaza sa dea un verdict in aceasta speta, dar de obicei in hotararile sale instanta europeana tine cont de opinia avocatului general. Justitia europeana a fost solicitata de Curtea Suprema spaniola cu privire la imunitatea lui…

- Un nou termen in procesul in care Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, contesta actuala conducere a partidului, stabilita la Congresul din 29 iunie, este programat joi la Curtea de Apel Bucuresti. La termenul anterior, pe 17 octombrie, Liviu Dragnea a depus la Curtea de Apel Bucuresti,…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) respinge intr-un nou caz scutirea de TVA pentru serviciile de operare a bancomatelor prestate de furnizori externi. Instanța europeana a decis, in data de 3 octombrie, in cazul Cardpoint (Germania), ca serviciile de acest tip sunt taxabile. In contextul in…

- "Bine, la șapte care sunt impotriva mea, al optulea parca nici nu mai conteaza. Eu va garantez ca de fiecare data am respectat legea. Nu mi-aș fi permis sa fac așa ceva, iar daca exista o mai buna informare și oricare dintre europarlamentari pot sa confirme acest lucru, nimeni nu poate sa redirecționeze…

- Comisia Europeana (CE) a sesizat joi - cu trei zile inaintea alegerilor legislative poloneze - Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) impotriva Poloniei, cu privire la un nou regim disciplinar al judecatorilor care, apreciaza Bruxellesul, le ”submineaza independenta”, relateaza AFP.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE, cu sediul la Luxemburg) a dat castig de cauza gigantului Google intr-un litigiu cu Franta, stabilind ca 'dreptul la uitare' al internautilor europeni nu se extinde si la versiunile din afara Uniunii Europene ale motorului de cautare, transmite AFP, potrivit…

- Justitia europeana a confirmat vineri clasificarea bisfenolului A drept perturbator endocrin, respingand astfel un recurs al industriei maselor plastice care contestase aceasta mentiune, transmite AFP, potrivit Agerpres. Bisfenolul A (BPA) a fost identificat in iulie 2017 drept ''substanta care poseda…