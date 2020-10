Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…

- Curtea Europeana de Justiție a dat caștig de cauza Hidroelectrica, pe 17 septembrie, in procesul cu Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, avand ca obiect restricțiile impuse de reglementator cu privire la exporturile de energie electrica. Prin Legea 123/2012 producatorii de energie…

- O serie de studii publicate, vineri, au oferit cele mai puternice dovezi de pana acum ca infecțiile cu Sars-CoV-2 cresc, accelerat, in Marea Britanie, inca din luna august, sugerand urmeaza un nou varf, scrie The New York Times. Oamenii de știința de la Imperial College din Londra au spus ca prevalența…

- Șeful serviciilor financiare din UE i-a avertizat pe mai marii din City of London (centrul financiar al Regatului Unit) ca s-ar putea sa aiba mai mult de așteptat dupa sfârșitul anului pâna sa afle daca vor fi obținut dreptul de acces pe piața organizației, lasându-i astfel pe directorii…

- Magistrații ICCJ au decis, joi, ca fostul procuror Mircea Negulescu sa fie cercetat in libertate, sub control judiciar pentru 60 de zile. Fostul procuror Mircea Negulescu, in prezent exclus din magistratura, a fost retinut de procurorii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie in legatura…

- Companiile de asigurari au lansat mai multe tipuri de polițe menite sa acopere anumite riscuri care apar in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, se pot achiziționa poliție de viața, de sanatate și pentru calatoria in timp de pandemie. Acestea asigura de la biletele de avion, pentru cursele care…

- Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai mare supramortalitate inregistrata in Europa de la inceputul pandemiei declansate de noul coronavirus, in timp ce alte tari, precum Spania, au cunoscut varfuri mai marcate si mai localizate, a raportat joi un studiu britanic realizat in 21 de tari europene, relateaza…

- Guvernul de la Londra a ordonat revizuirea modului de calcul al datelor referitoare la decesele cauzate de noul coronavirus, dupa ce mai multi oameni de stiinta au sustinut ca autoritatea sanitara din Anglia (Public Health England – PHE), care gestioneaza epidemiile, prezinta rezultate distorsionate.…