Stiri pe aceeasi tema

- Luni are loc un termen important la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) in cadrul procedurii intrebarilor preliminare, inițiata de Curtea de Apel Brașov in cazul Prințului Paul, a anunțat Alina Gorghiu, ministra Justiției.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, ieri, ca o instanta din Malta a admis apelul parchetului si a desfiintat prima hotarare a judecatorilor prin care se refuzase predarea fugarului Paul-Philippe al Romaniei, urmand ca acest caz sa se rejudece, potrivit Agerpres. «Sunt in masura sa va furnizez…

- Ministra Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat luni ca o instanta din Malta va rejudeca predarea fugarului Paul-Philippe al Romaniei. Acesta ramane in arest pana la pronuntarea unei solutii definitive, informeaza Agerpres."Sunt in masura sa va furnizez informatii, de astazi, de la justitia din Malta.…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca instanta din Malta a respins predarea lui Paul-Philippe in Romania, precizand ca, din punctul de vedere al MJ, legislatia Uniunii Europene in materia mandatului european de arestare „nu este aplicata corespunzator”, potrivit Agerpres. „Hotararea poate…

- „Instanta din Malta a respins predarea lui Paul-Philippe in Romania. Hotararea poate fi atacata in termen de 3 zile. Instanta de executare, Curtea de Apel Brasov, va face o adresa oficiala catre parchetul din Malta, prin care le va solicita sa exercite la timp calea de atac, sa nu existe erori de procedura,…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, luni, ca instanta din Malta a respins predarea lui Paul-Philippe in Romania, precizand ca, din punctul de vedere al MJ, legislatia Uniunii Europene in materia mandatului european de arestare „nu este aplicata corespunzator”. „Hotararea poate fi atacata…

- Instanta din Malta a respins predarea lui Paul Philippe in Romania. Instanta din Malta a respins predarea lui Paul Philippe in Romania. Hotararea poate fi atacata in termen de 3 zile. Instanta de executare, Curtea de Apel Brasov, va face o adresa oficiala catre parchetul din Malta, prin care le va solicita…

- Curtea de Apel Brașov va cere parchetului din Malta sa exercite la timp calea de atac, sa nu existe erori de procedura, spune Alina Gorghiu, ministrul Justiției, dupa ce instanța din Malta a respins predarea prințului Paul in Romania.