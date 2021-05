Decizia Comisiei Europene din decembrie 2006 de instituire a Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), prin care sunt monitorizate progresele inregistrate in domeniul Justitiei, are "caracter obligatoriu in toate elementele sale" pentru Romania, care trebuie sa tina seama in mod corespunzator de recomandarile CE, a decis, marti, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). CJUE a analizat sase sesizari formulate de instantele romane, in cadrul unor litigii intre persoane juridice, respectiv asociatii ale magistratilor, sau persoane fizice, pe de o parte, si autoritati sau institutii, precum…