CJUE dă dreptate Ungariei privind taxarea companiilor de telecomunicaţii şi distribuţie Taxele speciale instituite de guvernul ungar asupra operatorilor din sectorul telecomunicatiilor si celui de retail - taxe care au afectat mai ales companii cu actionariat strain - nu incalca legislatia europeana, a decis marti Curtea de Justitie a UE (CJUE), transmite agentia DPA.



Guvernul ungar a introdus in anul 2010 o serie de taxe speciale percepute companiilor de telecomunicatii, energetice si de distributie. Cum aceste companii sunt majoritatea straine, cei care au criticat noile taxe le-au considerat a fi o masura protectionista, chestiune care a antrenat si divergente intre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

