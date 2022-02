Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis marți ca judecatorii naționali pot lasa neaplicate, fara riscul de a fi anchetați disciplinar, deciziile Curții Constituționale, care contravin dreptului Uniunii Europene și prin care interesele financiare ale UE sunt lasate neaparate.

- La fel ca in 2020, si anul acesta nu a dus lipsa de evenimente mai putin dorite de Romania pe domeniul protectiei mediului. Comisia Europeana nu ne-a slabit din ochi si, in cele din urma, ne-a trimis in judecata pentru ca nu am reusit sa inchidem cateva zeci de depozite de deseuri neconforme. De asemenea,…

- Motivele pentru care s-a luat decizia ca Romania sa fie trimisa in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene sunt nerespectarea normelor UE referitoare la combaterea poluarii industriale și faptul ca nu a fost adoptat un program de control al poluarii atmosferice, potrivit unui comunicat al Comisiei…