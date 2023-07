Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a transmis, luni, o trimitere preliminara la decizia ce urmeaza sa fie pronunțata in privința aplicarii deciziei CCR privind prescripția. In document, CJUE avertizeaza judecatorii romani ca normele naționale privind prescripția in materie penala trebuie sa permita o prevenire și o reprimare efective a fraudelor care adug atingere intereselor […] The post CJUE anuleaza prescripția in dosarele de evaziune. Indicații preliminare pentru instanțele din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .