Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca „vadit inadmisibila” actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE fata de decizia neacceptarii Romaniei in Schengen si de asemenea si-a declinat competenta in acest caz, conform hotararii publicate…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca "vadit inadmisibila" actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE fata de decizia neacceptarii Romaniei in Schengen si de asemenea si-a declinat competenta in acest caz, conform hotararii publicate…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca "vadit inadmisibila" actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE, fata de decizia neacceptarii Romaniei in Schengen, transmite Agerpres.

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a afirmat ca astazi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles, iar aseara a fost publicata ordinea de zi si a fost total socat sa constate ca intreaga reuniune este dedicata exclusiv problematicii Schengen, doar ca nici de aceasta data nimic despre extindere,…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a anunța ca astazi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles. Intreaga reuniune este dedicata exclusiv problematicii Schengen, doar ca nici de aceasta data nimic despre extindere, nimic despre Romania si Bulgaria. ”Azi are loc o noua sedinta a Consiliului…

- Ultimul barometru al Avangarde la comanda PSD arata ca majoritatea romanilor chestionați (28%) ar vrea ca statul sa boicoteze companiile austriece care iși desfașoara activitatea in Romania. Peste jumatate dintre respondenți vor atacarea la CJUE a votului dat de Austria contra Romaniei.

- Desființarea granițelor dintre Romania, Bulgaria și Grecia. Propunerea inedita a unui europarlamentar roman Desființarea granițelor dintre Romania, Bulgaria și Grecia. Propunerea inedita a unui europarlamentar roman Eugen Tomac, europarlamentar din partea PMP a venit cu o propunere inedita, mai exact…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac propune desființarea frontierelor dintre Romania, Bulgaria și Grecia, ca reacție la refuzul Austriei de a accepta extinerea spațiului Schengen: „Nimeni nu ne poate ingradi acest drept, trebuie doar notificata Comisia”.„Cred ca imediat dupa decizia Consiliului JAI…