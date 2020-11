CJT trimite două autosanitare la Serviciul de Ambulanță Județean Timiș Consilierii județeni au aprobat, in ședința de miercuri, darea in folosința gratuita a unor vehicule aflate in patrimoniul Consiliului Județean Timiș catre Serviciul de Ambulanța Județean Timiș. Potrivit documentației care a ajuns pe masa aleșilor, județul Timiș a achiziționat doua autosanitare marca Volkswagen tip 7JO necesare funcționarii Serviciului de Ambulanța Timiș. Printr-o adresa oficiala inregistrata […] Articolul CJT trimite doua autosanitare la Serviciul de Ambulanța Județean Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

