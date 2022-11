CJT reia licitația pentru drumul dintre Dumbrăvița și autostrada A1 după ani de așteptări Veste buna pentru șoferii care se chinuie de ani de zile pe drumul care leaga autostrada A1 de Timișoara prin Dumbravița. Consiliul Județean a anunțat, astazi, ca a lansat licitația pentru execuția largirii la patru benzi a drumului județean 691, pe tronsonul cuprins intre benzinaria Socar și A1. Documentația este disponibila pe SEAP. Vor fi […] Articolul CJT reia licitația pentru drumul dintre Dumbravița și autostrada A1 dupa ani de așteptari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autotren a luat foc in cursul nopții pe Autostrada A1, in apropiere de Arad. Banda de urgența a fost inchisa. Incidentul a avut loc la kilometru 542 al autostrazii, in apropiere de Arad, sensul de mers spre Nadlac, informeaza DRDP Timișoara. TIR-ul a luat foc in cursul nopții iar banda de urgența…

- Proiectul momentan eșuat al reabilitarii drumului județean care leaga Timișoara de Autostrada A1, prin Dumbravița și Giarmata, este motivul pentru care PSD Timiș va porni o serie de demonstrații, in fața Palatului Administrativ din Timișoara. Pe langa finalizarea reabilitarii drumului, social-democrații…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și reprezentantul asocierii de firme care a caștigat contractul, Dorinel Umbrarescu, au semnat astazi, la Timișoara, contractul pentru proiectarea și execuția secțiunilor E și D din Lotul 2 al Autostrazii Lugoj – Deva, adica sectorul cu tuneluri care a dat…

- Barbatul care a murit in urma unui grav accident petrecut marți seara pe autostrada A1, in zona localitații aradene Vinga, era Remus Dobra, preot la biserica greco-catolica din Dumbravița, localitate invecinata cu Timișoara. „Cu profunda durere sufleteasca, aducem la cunoștinta, ca in ziua de 27 septembrie…

- Firmele constructorului bacauan Dorinel Umbrarescu au caștigat licitația pentru proiectarea și execuția autostrazii cu tuneluri Lugoj – Deva, a transmis joi, la Timișoara, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Anunțul oficial privind desemnarea caștigatorului era așteptat chiar de luni, la termenul…

- Aflat la Timisoara, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a vorbit cu incredere despre constructorul castigator al proiectului prin care in sfarsit lotul lipsa de pe autrostrada A1, dintre Margina si Holdea, ar urma sa fie completat. Odata cu construirea acestui tronson, celebru pentru „tunelurile…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a informat ca pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 532, in zona localitații Șagu, județul Arad, s-a produs un accident rutier. Șoferul unui Audi a pierdut controlul volanului pe carosabilul umed și a lovit parapetul median,…