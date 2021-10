Stiri pe aceeasi tema

- Firmele interesate sa-și deschida un business in centrul Timișoarei, in cadrul Bastionului Theresia, sunt invitate de Consiliul Județean sa liciteze pentru inchirierea unui spațiu cu deschidere și vizibilitate spre Punctele Cardinale. Atractivitatea acestuia este data și de noul regulament de valorificare…

- Iarna nu-i ca vara, se știe deja foarte bine, insa dincolo de orice gluma exista riscul tot mai concret ca facturile la utilitați sa ne falimenteze, la propriu. Intr-adevar, exista un proiect de lege asumat de social democrați privind plafonarea prețurilor la gaze, insa in Parlament se decide cu majoritate…

- Consiliul Județean Timiș are in derulare licitația pentru proiectarea, asistența tehnica și execuția lucrarilor de reabilitare pentru Conacul Mocioni din Foeni. Ofertele pot fi depuse pana in data de 18 octombrie, aici: SEAP (e-licitatie.ro). Valoarea estimata a serviciilor și lucrarilor de proiectare,…

- Consiliul Județean Timiș a lansat licitația pentru reabilitarea conacului Mocioni din Foeni, cu cel mult 12,8 milioane de lei cu TVA. Obiectivul vechi de sute de ani aflat la 40 de km de Timișoara va fi reabilitat cu ajutorul fondurilor norvegiene, prin programul Ro-Cultura.

- Muzeul etnografic „Victor Tautu” din Sasca Montana (Caraș-Severin), care adapostește carți vechi de peste doua veacuri, unelte folosite in exploatarea miniera, lampi de mina, cufere de calatorie, mașini de scris, fotografii de epoca, scrisori, enciclopedii, o colecție filatelica, instrumente muzicale,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau recruteaza candidati pentru participarea la concursul de admitere organizat in cadrul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești in perioada septembrie-octombrie 2021. Pentru sesiunea septembrie-octombrie…

- Doua spații din Bastionul Theresia, scoase la licitație de Consiliul Județean Timiș, administratorul edificiului, au starnit interesul firmelor din HORECA. Vicepreședintele CJT, Alexandru Proteasa, ne-a declarat ca in cel mult șase luni, timp necesar pentru obținerea autorizațiilor și amenajarea spațiilor,…

- Primaria Timișoara cauta furnizor de energie electrica pentru acoperirea necesarului de consum a locațiilor unde iși desfașoara activitatea, dar și pentru instalațiile pe care le opereaza, adica iluminat public, semafoare și fantani publice. In total, firma respectiva va trebui sa furnizeze un consum…