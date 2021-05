CJT a lansat competiția pentru proiecte în cadrul bugetului participativ Ideile cetațenilor cu impact pozitiv pentru comunitate, validate prin votul timișenilor, vor fi finanțate și implementate de Consiliul Județean Timiș. Pentru asta, instituția a pus la bataie un buget participativ de 1.000.000 de lei. Pana pe 25 mai, ... The post CJT a lansat competiția pentru proiecte in cadrul bugetului participativ appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

- Consiliul Judetean (CJ) Timis a lansat, miercuri, competitia de Proiecte in cadrul primei editii a bugetului participativ, pentru care a fost alocata suma de 1.000.000 de lei, votata recent de alesii judeteni. Pana pe 25 mai vor putea fi inscrise online propunerile, acestea trebuind sa se incadreze…

- Start la inscrierile pentru bugetul participativ al CJ Timiș. Comunitatea poate depune online proiecte in perioada 5 - 25 mai, in mai multe domenii de interes. Consiliul Județean Timiș pune la bataie 1 milion de lei pentru anul 2021.

- Consiliul Județean Timiș propune in acest an un buget participativ de 1 milion de lei, pentru prima data la nivel de județ. Sunt mai multe teme care pot fi abordate, iar cele mai bune proiecte vor fi selectate in funcție de numarul de voturi, exprimate tot de cetațeni din Timiș, pe o platforma online.

