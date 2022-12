Stiri pe aceeasi tema

- Mult așteptatul proiect al filmului realizat de Charley Ottley, cunoscutul jurnalist de calatorie, a ajuns la final. Comandat și susținut financiar de catre Consiliul Județean Timiș, proiectul a dus la realizarea a doua filme de prezentare ale județului, unul in varianta scurta, de un minut, respectiv…

- Mai multe filme de prezentare ale județului Timiș au fost realizate de producatorul britanic Charlie Ottley, in colaborare cu Consiliul Județean (CJ) Timiș. Ele vor folosi la promovarea județului in 2023, cand Timișoara va fi Capitala Culturala Europeana, și vor aparea și pe BBC.

- Contrele dintre șeful CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, și prefectul Calin Marian continua. Nistor lanseaza un mesaj dur dupa ce prefectul a acuzat ca a fost plecat intr-un concediu scump. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Proiect unic in administrația locala Consiliul Județean Cluj construiește noul spital de copii in sistem monobloc Luni, 10 octombrie 2022, a fost emisa autorizația de construire in vederea demararii lucrarilor de

- Președintele PSD Timiș, Alfred Sinomis, a declarat, astazi, ca in urma unui amendament pe care l-a depus opt milioane de lei, care urmeaza sa fie folosiți pentru promovarea Timișoara 2023 au fost mutați de la Consiliul Județean Timiș catre Asociația Timișoara Capitala Europeana a Culturii. ” Teoria…

- Consiliul Județean Timiș vrea sa realizeze patru sensuri giratorii pe drumul dintre Timișoara și Giroc, in paralel cu realizarea de noi treceri de pietoni. De asemenea, sensul giratoriu de la intrarea in Dumbravița urmeaza sa fie reamenajat, iar la Albina se va realiza unul nou. Administrația județeana…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a organizat vineri Conferinta pentru prezentarea si finalizarea proiectului Ro-Net ”Construirea unei infrastructuri nationale de broadband din zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” LOT 6 – Arad, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara,…

- Consiliul Județean Timiș a semnat un contract pentru construirea unui heliport la standarde inalte, in cadrul aerodromului Cioca, urmand ca lucrarile efective sa inceapa in data de 10 octombrie. Serviciile achiziționate prevad și asigurarea unor utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj…