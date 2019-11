Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Mures a aprobat, joi, noua procedura de interventie in cazul incidentelor in care sunt implicate animalele salbatice, simplificand pasii care trebuie parcursi.



"Procedura se refera la modul de actiune si modul de interventie a institutiilor abilitate ale statului in aceste situatii. Ea are mai multe etape, plecand de la anuntarea celor care raspund de asemenea situatii, pana la modul de actiune si interventie. Nu ne dorim sa avem asemenea interventii dar, cum ele sunt destul de frecvente in ultimul timp, am considerat necesar…