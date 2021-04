Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare pentru schimbarea destinației actuale a spațiului din cadrul Salii Polivalente a Centrului Regional de Afaceri Timișoara in centru de vaccinare pentru perioada 23 aprilie…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, a actualizat, marți, listele cu localitațile din Timiș in care se aplica restricții, in urmatoarele 14 zile, in funcție de rata de infectare. Dupa noua actualizare a CJSU Timiș, unitațile administrativ teritoriale…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, miercuri, 7 aprilie, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe in care este prevazuta…

- De cateva zile, autoritațile județe au impus noi restricții in comunele in care rata de incidența a depașit 1.5 cazuri de COVID la mia de locuitori. Astfel, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (C.J.S.U.) a hotarat “validarea ratei de incidența la nivelul localitaților Berca, Vadu Pașii, Glodeanu…

- Agenții Poliției Locale Campina au avut luni, 5 aprilie 2021, sarcina de a-i informa pe agenții economici campineni, care iși desfașoara activitatea din domeniul HoReCa și al jocurilor de noroc, despre noile restricții stabilite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, ca urmare a creșterii…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, sambata, impunerea, incepand de luni, 5 aprilie, de noi restrictii in Ploiesti si in Campina, unde rata de infectare cu noul coronavirus a trecut de trei la mia de locuitori.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis joi impunerea de restricții suplimentare in municipiul Cluj-Napoca, dupa ce incidența cazurilor de Covid a depașit 7,5 la mia de locuitori. Potrivit deciziei CJSU, noile restricții sunt in vigoare de vineri, potrivit mediafax.ro.…

- Localitațile Pitești, Mioveni, Babana, Godeni, Lerești, Maracineni și Priboieni au intrat in scenariul roșu, rata de infectare depașind 3 cazuri la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș s-a intrunit astazi in ședința extraordinara și a luat urmatoarea hotarare:…