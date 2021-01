Stiri pe aceeasi tema

- Pentru localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori (Afumati, Balotesti, Berceni, Bragadiru, Buftea, Chiajna, Darasti-Ilfov, Dobroesti, Dragomiresti-Vale, Gradistea, Jilava, Magurele, Otopeni, Tunari, Vidra si Voluntari) se instituie interzicerea…

- Centre de vaccinare impotriva COVID-19 sunt propuse de Directia de Sanatate Publica (DSP) in 23 de localitati din Ilfov in etapa a treia a vaccinarii, potrivit Consiliului Judetean. Consiliul Judetean Ilfov a anuntat pe Facebook ca a dat curs solicitarilor de dotare a centrelor ce urmeaza sa fie deschise…

- Grupul de Comunicare Strategica a venit cu o rectificare a ultimului bilanț dupa ce Directia de Sanatate Publica Ilfov a calculat greșit incidența cazurilor de infectari cu noul coronavirus. Cei de la Directia de Sanatate Publica Ilfov spun ca a existat „o eroare in programul informatic”. Valoarea ratei…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis ca incepand de luni seara, de la ora 20.00, timp de doua saptamani, tot județul sa intre in scenariu roșu. Masura a fost luata deoarece rata de incidența cumulata a cazurilor este mai mare de 3 la mia de locuitori. Se inchid, astfel, restaurantele…

- Raed Arafat, șefu ISGU, a semnat ordinul de intrare in carantina a inca șase localitați din jurul Bucureștiului. Astfel, incepand cu seara aceasta Otopeni, Popești-Leordeni, Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia și Corbeanca se vor inchide. Pana acum, Ciorogarla, Clinceni, Berceni, Chiajna și Bragadiru sunt…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a propus carantinarea orasului Bragadiru si a comunei Chiajna incepand de vineri, de la ora 22,00, a anuntat prefectul judetului Ilfov, Daniel Zamfir, citat de Agerpres.Daniel Zamfir, prefectul judetului Ilfov, a precizat ca masura carantinarii zonale…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a dispus, in ședința extraordinara de joi, mai multe masuri in vederea limitarii cazurilor de infectare cu Covid-19. Astfel, hotararii adoptate, avand in vedere ca rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000…