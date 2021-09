Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre localitațile:- Afumați - 7,36 la mie;- Bragadiru - 7,75 la mie;- Chiajna - 7,25 la mie;- Daraști-Ilfov – 6,25 la mie;- Dobroești - 8,91 la mie;- Mogoșoaia - 8,57 la mie;- Otopeni – 6,35 la mie;- Popești - Leordeni - 6,68 la mie;- Voluntari - 6,77 la mie.Comitetul Județean pentru situații…

- Rata de infectare in noua localitați din județul Ilfov a trecut, duminica, de 6 cazuri la mia de locuitori, astfel ca urmeaza sa intre in carantina de noapte in weekend. Sambata erau doar șapte localitați cu incidența peste 6 la mie. Este vorba despre Afumați – 7,36 la mie, Bragadiru – 7,75 la mie,…

- Rata de infectare este, duminica, de 4.35 la mie in București, dupa ce sambata a fost de 4,1 la mia de locuitori. Subprefectul Capitalei, Antonela Ghita, a transmis ca rata de infectare in Bucuresti duminica este de 4.35 la mia de locuitori. Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența…

- Rata de infectare in noua localitați din județul Ilfov a trecut, duminica, de 6 cazuri la mia de locuitori. Sambata erau doar șapte localitați cu rata de infectare peste 6 la mie. Este vorba despre Afumați - 7,36 la mie, Bragadiru - 7,75 la mie, Chiajna - 7,25 la mie, Daraști-Ilfov – 6,25…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Ilfov a adoptat miercuri seara o hotarare care prevede impunerea unor restricții in 13 localitați din județ, in care incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori. Potrivit deciziei, masurile sunt impuse incepand…

- 13 localitați din Jud. Ilfov depașesc 3 cazuri CoVID la 1.000 de locuitori Foto: www.facebook/Ro Vaccinare. 13 localitați din Județul Ilfov depașesc 3 cazuri de CoVID la 1.000 de locuitori: Berceni, Ciolpani, Chiajna, Dobroești, Domnești, Jilava, Magurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni,…

- Masca devine obligatorie in toate spațiile publice, iar accesul la restaurante, nunți și alte evenimente se face in baza certificatului verde Covid in 13 localitați din județul Ilfov, a decis miercuri Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Masurile vor intra in vigoare din 23 septembrie, relateaza…

- Localitatea Afumați din Ilfov a depașit, duminica, rata de infectare de 6 la mia de locuitori. Conform datelor transmise, duminica, de autoritați rata de incidența in Afumați a ajuns la 6,05 la mia de locuitori. Urmeaza Mogoșoaia cu 4,23; Corbeanca și Ciorogarla, ambele cu 3,97; Bragadiru…