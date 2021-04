Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a decis duminica masuri ce trebuie respectate in municipiul Sebeș, orașul Baia de Arieș și comunele Cetatea de Balta, Craciunelu de Jos, Poșaga, Sancel și Unirea. Acestea intra in vigoare de luni, 19 aprilie, ora 00:00. HOTARAREA nr. 107 din 18.04.2021 privind stabilirea unor masuri de limitare și […] Citește CJSU Alba: Noi masuri restrictive pentru diminuarea cazurilor de COVID in Sebeș, Baia de Arieș și alte cinci comune din județ in Alba24 .