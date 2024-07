Stiri pe aceeasi tema

- Masuri impuse de DSP Alba in contextul CANICULEI: 3 puncte de prim-ajutor și 25 de puncte de hidratare in județul Alba. Recomandari pentru cetațeni Masuri impuse de DSP Alba in contextul CANICULEI: 3 puncte de prim-ajutor și 25 de puncte de hidratare in județul Alba. Recomandari pentru cetațeni In contextul…

- Cu ocazia minivacanței prilejuita de Sarbatoarea Rusaliilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Basarab I” va monitoriza permanent evoluția situației operative din teren, iar la nevoie vor fi dispuse masuri suplimentare pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul comunitaților. Zilnic,…

- Miercuri, 19 iunie, in Alba, e COD PORTOCALIU. Valul de caldura se va intensifica pe raza intregului județ, unde se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta data, cu maxime intre 33 și 37 de grade. Va fi canicula și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatura-umezeala…

- MASURILE luate de insituțiile din Alba pentru perioada de canicula și disconfort termic accentuat MASURILE luate de insituțiile din Alba pentru perioada de canicula și disconfort termic accentuat La nivelul județului Alba a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența de catre Prefectul…

- Ce masuri iau instituțiile din Alba pentru a lupta cu valul de caldura, canicula și temeraturile ridicate din urmatoarele zile Autoritațile din Alba iau o serie de masuri pereventive, in contextul temperaturilor ridicate din aceasta perioada. Este vorba despre valul de caldura care se va simți in urmatoarele…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) indeamna populația sa respecte cu strictețe regulile de aparare impotriva incendiilor și sa evite utilizarea focului pe suprafețe deschise, in special in preajma lanurilor cu cereale, spațiilor forestiere și locurilor de agrement. Atenționarea…

- Pregatiri pentru o vara fierbinte: Prefectul de Alba a convocat Comitetul pentru Situații de Urgența. Masurile decise Pregatiri pentru o vara fierbinte. Prefectul de Alba a convocat Comitetul pentru Situații de Urgența (CJCSU). In acest context, CJCSU a aprobat Planul Județean de Masuri și Acțiuni pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a aprobat, vineri, 3 mai, realizarea unei interventii de urgenta pentru stabilizarea provizorie a strazii 23 August din Slanic Prahova, surpata in urma cu o saptamana, relateaza News.ro.Prefectul judetului Prahova, Emil Draganescu, a precizat…