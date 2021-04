Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul județean pentru Situații de Urgența Alba a emis sambata o noua hotarare legata de restricții și masuri in 6 orașe ale județului și in 8 comune. Este vorba despre Alba Iulia, Aiud, Blaj, Abrud, Cugir, Ocna Mureș, comunelor Berghin, Galda de Jos, Garbova, Lunca Mureșului, Noșlac, Sasciori,…

- DOCUMENT| Noi MASURI anti-COVID-19 impuse in Alba Iulia, Aiud, Blaj și alte 11 orașe și comune, ca urmare a evoluției pandemiei: Decizia CJSU Municipiile Alba Iulia, Aiud, Blaj, orașele Abrud, Cugir, Ocna Mureș și comunele Berghin, Galda de Jos, Garbova, Lunca Mureșului, Noșlac, Sasciori, Șpring și…

- Pana la data de 23 martie 2021, in județ s-au inregistrat 17580 de persoane confirmate pozitiv, 15712 de persoane vindecate și 478 de decese. Luni, in Alba au fost prelucrate 562 probe (310 probe la DSP si 252 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 183277. In ultimele…

- Astazi, 21 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 61 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, 6 au fost atribuite Municipiului Sebeș, 2 comunei Șugag și 1 comunei Garbova. Localitațile din care provin cele 61 cazuri…

- Pana la data de 14 martie 2021, in județ s-au inregistrat 16747 de persoane confirmate pozitiv, 15098 de persoane vindecate și 448 de decese. Sambata, in Alba au fost prelucrate 248 de probe la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 178526. In ultimele 24 de ore au…

- Pana la data de 13 martie 2021, in județ s-au inregistrat 16672 de persoane confirmate pozitiv, 15098 de persoane vindecate și 448 de decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 462 de probe (299 probe la SJU si 163 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 178278.…

- Pana la data de 11 martie, in județ s-au inregistrat 16472 de persoane confirmate pozitiv, 15028 de persoane vindecate și 441 de decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate 613 probe (264 de probe la SJU si 349 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 177239. In…

- Pana la data de 21 februarie 2021, in județ s-au inregistrat 15225 de persoane confirmate pozitiv, 13867 de persoane vindecate și 409 decese. Sambata, in Alba au fost prelucrate 247 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 167984. In ultimele 24 de ore au…