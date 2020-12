Stiri pe aceeasi tema

- Numarul copiilor care nu mai acces la scoala inregistreaza o noua crestere la nivel mondial, a informat marti UNICEF, avertizand ca inchiderea scolilor este raspunsul gresit la pandemia de coronavirus, transmite dpa. La nivel mondial, aproape unul din cinci copii de varsta scolara, adica 320 milioane,…

- Clubul spaniol de fotbal Athletic Bilbao va pierde mai bine de 30 de milioane de euro in sezoanele 2019-2020 si 2020-2021, a caror desfasurare este afectata de pandemia de coronavirus, a dezvaluit directorul general al gruparii, Jon Berasategi, citat de EFE, potrivit Agerpres. Berasategi a…

- Dupa trei ani de zile de cand a fost semnat contractul de finanțare pentru drumul strategic din județul Botoșani și mai multe licitații anulate, in sfarșit, s-a parcurs și etapa de adjudecare a lucrarilor.

- Un sondaj CURS de tip Omnibus ne arata faptul ca in debutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie avem o situație destul de echilibrata intre PNL și PSD, asta in timp ce alianța USR-PLUS este in creștere. Conform sondajului CURS, daca duminica viitoare…

- Clubul englez de fotbal Manchester United a anuntat miercuri ca a pierdut 70 de milioane de lire sterline din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza BBC. Veniturile inregistrate in exercitiul financiar incheiat pe 30 iunie 2020 au fost de 509 milioane de lire sterline, cu 70 de milioane…

- Intr-un mesaj video transmis joi in cadrul evenimentulul Global Compact on Education care a avut loc la sfarșitul acestei saptamani. Suveranul Pontif subliniaza ca este nevoie de o regandire a școlii, astfel incat sa transmita valori potrivite lumii in care traim. Papa Francis a reluat ideea „culturii…

- Ionel Arsene lovește din nou in cetațenii acestui județ. Din cauza incompetenței crase de care da dovada, au de suferit peste 100.000 de nemțeni. Compania ApaServ (aflata in subordinea CJ Neamț) a sistat alimentarea cu apa, iar din aceasta cauza au fost inchise mai multe unitați de invațamant, pentru…

- INFORMARE DE PRESA 32 de drumuri județene au beneficiat de lucrari de modernizare sau intreținere in primele noua luni ale anului 2020 Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, impreuna cu conducerea Direcției