- Lucrarile de reabilitare energetica și modernizare la secțiile Psihiatrie, Dermatologie, ORL și Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” din Focșani avanseaza in ritm susținut. La cele doua corpuri de cladire din Str. Comisia Centrala nr. 15B au loc lucrari complexe, mare…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, ii invita pe vranceni sa participe sambata și duminica la manifestarile dedicate Centenarului Mausoleului Eroilor de la Marașești. Pentru a onora memoria eroilor și pentru a marca acest moment istoric, Consiliul Județean Vrancea, alaturi de Muzeul…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, ii invita pe vranceni sa participe duminica la la Centenarul Mausoleului Eroilor de la Marașești. Pentru a onora memoria eroilor și pentru a marca acest moment istoric, Consiliul Județean Vrancea, alaturi de Muzeul Vrancei, Ministerul Apararii…

- Consiliul Județean Vrancea s-a reunit astazi intr-o ședința extraordinara in sistem online, in care au fost aprobate prin votul consilierilor județeni trei proiecte de hotarare inițiate de președintele Catalin Toma. Este vorba despre hotararea privind ”Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Județului…

- Luni dimineața, in sala de ședințe a Consiliului Județean (CJ) Vrancea, a avut loc conferința de seismologie „Conștientizare și siguranța la cutremur. Viitorul construcțiilor, unde?”. Evenimentul a fost organizat de SC Alma Consulting SRL Focșani in parteneriat cu CJ Vrancea, comunicarile științifice…

- O femeie a ajuns in aceasta dimineața la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani in urma unui accident rutier produs pe E85. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, in accident au fost implicate patru autoturisme. ,,Astazi, 26.05.2023, la…

- Boteitul oilor, obicei stravechi, care dateaza de 500 de ani, a fost sarbatorit ieri la Negrilești. Aflata la cea de-a XVIII-a ediție, manifestarea a fost organizata de Primaria Negrilești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Județean Vrancea și Centrul Cultural Vrancea. La eveniment au participat…