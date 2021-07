Vicepreședintele CJT, Cristian Moș, a mers ieri in inspecție pe cele trei șantiere majore de pe drumurile județene aflate in apropierea Timișoarei: Moșnița, Aeroport și Dumbravița. „Ce va provoaca voua nervi in trafic imi provoaca și mie! Ce am gasit acolo? Nimic nou! Amenajari de șantier prost facute, lipsa semnalizare, lipsa muncitori de pe șantier, […] Articolul CJ Timiș va cere intre 5.000 lei și 20.000 lei pe zi, penalizari de intarziere, de la firmele care lucreaza la drumuri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .