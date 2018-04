Stiri pe aceeasi tema

- La cea mai recenta ședința a consiliului local, ținuta chiar inainte de sarbatorile pascale, aleșii au fost de acord ca instituția condusa de Pavel Dehelean sa primeasca in administrare spațiul primariei din Bastionul Theresia. Astfel, Casa de Cultura a Timișoarei il va putea folosi gratuit, in urmatorii…

- Muzeul Național al Banatului iși deschide joi, 12 aprilie, porțile pentru una dintre cele mai interesante și inedite expoziții. Organizata la Bastionul Theresia, expoziția „Tezaurul Muzeului Național al Banatului. Timișoara: ipostaze ale devenirii unei metropole europene. Aspecte economice”, este dedicata…

- Timisoara Carnea de miel se vinde in pietele din Timisoara cu preturi cuprinse intre 25 si 28 de lei pe kilogram, comerciantii precizand ca preturile sunt un pic mai mari fata de cele de anul trecut. "Anul trecut, am vandut carnea de miel cu 23 - 25 de lei kilogramul, in acest an cer…

- Preturile de pornire la licitatiile unde furnizorii cumpara electricitate pentru consumatorii casnici vor fi in trimestrul doi din acest an cu 20% mai mici decat cele din primele trei luni ale anului, potrivit datelor postate pe site-ul bursei de energie OPCOM.

- Consiliul Județean Timiș nu are „vocația” de a realiza obiective de mare anvergura. Este concluzia primarului Timișoarei, Nicolae Robu, in baza activitații instituției din ultimii ani. Edilul-șef a spus ca a lansat in repetate randuri apeluri la colaborare intre Primaria Timișoara și Consiliul Județean…