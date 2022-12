Stiri pe aceeasi tema

- Timișenii, firmele, unitațile administrativ – teritoriale și organizațiile care interacționeaza cu administrația județeana vor avea la dispoziție aceasta platforma de colaborare digitala. Consiliul Județean a semnat zilele trecute contractul pentru implementarea unei platforme de colaborare digitala,…

- Serviciul de livrare rapida prin Bookurier poate fi accesat de luni pana vineri Comenzile sub 10 kilograme plasate in intervalul 00:00 – 14:30 sunt livrate in aceeași zi, in intervalul 11:00 – 21:00 evoMAG este magazinul online de tehnologie din Romania cu cele mai multe opțiuni de livrare rapida din…

- Țara Hațegului iși menține titul de destinație ecoturistica, cel puțin pana in anul 2024, arata Ministerul Turismului. Statutul de destinație ecoturistica se acorda pentru o perioada de maximum trei ani, cu posibilitatea prelungirii ulterioare. Conceptul de Destinație Ecoturistica a aparut…

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate marti, 12 decembrie, de Institutul National de Statistica (INS).Alte alimente care au consemnat cresteri importante…

- Un cutremur de 5,3 grade pe scara Richter a fost inregistrat in Romania, joi dimineața, in jurul orei 7, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica a Pamantului. Seismul nu a produs pagube. Nu au fost inregistrate apeluri la 112 și nu au existat victime.

