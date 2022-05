CJ Timiș merge înainte cu clinica de recuperare medicală de la Lovrin Administrația județeana mai face un pas spre realizarea la Lovrin a unui centru de recuperare medicala, o secție exterioara a Spitalului Județean Timișoara. Consilierii județeni au aprobat documentația aferenta noului centru, care va oferi servicii de specialitate pentru pacienții afectați de probleme medicale din domeniul traumatologiei, reumatismale și cele ortopedice. Centrul va beneficia de o ... The post CJ Timiș merge inainte cu clinica de recuperare medicala de la Lovrin appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Mondiala pentru Ecografie in Medicina și Biologie și Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența “Pius Brinzeu” aduc la Timișoara oaspeti de pe șase continente, respectiv America de Nord, America de Sud, Europa, Australia, Africa și Asia de Est pentru…

- Polițiștii orașului Gataia au reținut un tanar, in varsta de 18 ani, banuit de comiterea infracțiunilor de distrugere și furt calificat in localitatea Șemlacu Mare, din județul Timiș. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Ieri, 10 aprilie, polițiști din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Periam, au fost sesizați cu privire la faptul ca in proximitatea unei stații peco din localitatea Lovrin, județul Timiș, a fost gasit un portofel ce conținea acte și o suma de bani. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, constatand…

- Primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. Anuntul a fost facut la sfarsitul saptamanii trecute de catre premierul Nicolae Ciuca. Acesta a afirmat ca „banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga țara”. „A fost accesat primul…

- In contextul scaderii numarul de refugiați care vin in R.Moldova, inclusiv numarul celor acomodați in centrele de plasament, in baza deciziei CSE Chișinau, de ieri, 27 martie, s-a decis oprirea activitații unor centre de plasament. Declarațiile au fost facute de catre primarul general Ion Ceban in cadrul…

- Consiliul Județean Timiș iși propune realizarea unui program intensiv de impadurire a terenurilor. Mai multe primarii au raspuns deja inițiativei și a purtat discuții cu administrația județeana. De Ziua naționala a padurilor, CJ Timiș a lansat o campanie de impadurire la nivelul județului. In acest…

- Toracocenteza reprezinta o tehnica medicala care se realizeaza doar in unitațile sanitare specializate. Procedura este una minim invaziva și implica extragerea unui lichid din cavitatea pleurala. Intervenția, care este denumita și puncție pleurala, reprezinta, practic, un drenaj vital. „Chiar daca este…