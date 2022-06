Stiri pe aceeasi tema

- RABLA Clasic și Rabla Plus: perioada de inscrieri, prelungita. Decizie similara pentru ”Stații reincarcare vehicule electrice” Sesiunile de depunere a dosarelor in cadrul Programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati au fost prelungite, a anunțat…

- Dupa ce anul trecut Colterm, companie de termoficare, din subordinea Primariei Timișoara, a primit o amenda de la Administrația Fondului de Mediu, in valoare de 21 de milioane de Euro, pentru neachiziționarea certificatelor verzi, anul acesta a primit a doua amenda de 14,5 milioane de euro. Administratia…

- Miercuri, societatea Colterm va intra in posesia scrisorii prin care Administrația Fondului de Mediu inștiințeaza societatea timișoreana ca va fi amendata cu suma de 71.862 de lei, pentru ca nu a cumparat 153.443 de certificate de poluare, anunța consilierul local PSD, Radu Țoanca. „Astazi, aceasta…

- MEGA proiecte la Alba Iulia: 21 de autobuze electrice, zeci de stații de incarcare și o pista de biciclete de 2.5 km. Valoarea totala depașește 12.5 milioane de euro MEGA proiecte la Alba Iulia: 21 de autobuze electrice, zeci de stații de incarcare și o pista de biciclete de 2.5 km. Valoarea totala…

- Administrația Fondului de Mediu pregatește o noua amenda pentru societatea Colterm, pentru certificatele de mediu pe care aceasta trebuie sa le achiziționeze, spune consilierul local Radu Țoanca. Daca cele peste 150.000 de certificate nu vor fi cumparate amenda aferenta este de 15 milioae de euro. Deocamdata,…

- Consiliul local Bacau a aprobat o hotarare prin care se solicita peste 14 milioane de euro din PNRR pentru achiziționarea de autobuze nepoluante, a informat viceprimarul Liviu Miroșeanu. „Am mai facut un pas pentru asigurarea unui transport de calitate. Proiectul prin care solicitam finanțare de 72,17…

- Operațiunea de montare a stațiilor de alimentare cu energie electrica a autovehiculelor aparținand Primariei Timișoara se apropie de final. In mai multe parcari din oraș acestea sunt deja instalate și se așteapta pornirea celor 16 asemenea instalații. Proiectul a fost derulat cu bani de la Administrația…