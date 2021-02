CJ Timiș apelează din nou la poliție în problema depășirii tonajului pe drumurile județene Conducerea Consiliului Județean Timiș a pus gand rau transportatorilor care nu respecta limitele de tonaj pe drumurile județene. Miercuri, in plenul CJ, s-a aprobat incheierea unui nou protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Timiș, prin care se va acționa coordonat in vederea controlului vehiculelor care se deplaseaza pe rețeaua de drumuri județene. Astfel, vor […] Articolul CJ Timiș apeleaza din nou la poliție in problema depașirii tonajului pe drumurile județene a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drumul județean care merge din Timișoara spre Lipova, pana in zona Alioș, este din ce in ce mai distrus de mașinile de mare tonaj. CJT va colabora cu Inspectoratul de Poliție Timiș pentru a controla vehiculele grele de pe drumurile județene, dar Nica vrea cantare inteligente.

- Consiliul Județean Timiș a aprobat, in plenul de joi, incheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Timiș, prin care se va acționa coordonat in vederea controlului vehiculelor care se deplaseaza pe rețeaua de drumuri județene. Astfel, vor fi realizate controale pe linia reducerii…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vrancea va asigura in perioada 20 februarie – 21 februarie a.c. , ordinea si siguranta publica la Sala Polivalenta din Focșani , la meciurile de futsal disputate in cadrul Turneului Cupei Romaniei la Futsal . Chiar daca meciurile de futsal se vor desfasura fara spectatori,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau recruteaza candidati pentru participarea la concursul de admitere organizat in cadrul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești din perioada martie-aprilie 2021. Pentru sesiunea martie 2021…

- Alin Nica și președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca vor colabora pentru a rezolva problema depașiri tonajului dintre cele doua județe. Cantarul de la intrarea in localitatea timișeana Alioș este acum in vizorul autoritaților. Cei doi lideri județeni vor sa colaboreze și in domenii precum…

- Societatea Sotirex va executa in urmatorii 3 ani lucrari de combaterea poleiului si deszapezire pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Vrancea. Societatea a caștigat licitația organizata pe SEAP de administrația județeana pe toate loturile de drumuri județene. Valoarea de adjudecare…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de vineri, 15 ianuarie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate

- Inspectoratul de Poliție Județean Buzau organizeaza concurs cu recrutare din sursa externa pentru ocuparea a 6 posturi in cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, dintre care trei de ofițer și trei de agenți de poliție. Astfel, sunt scoase la concurs 2 de posturi ofițer cu specializarea medic veterinar,…