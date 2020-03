Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP București, deputatul Sebastian Moise, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunța oficial ca PMP București este pregatit sa ajute persoanele vulnerabile de pe raza Capitalei. Voluntarii vor raspunde la solicitari și vor face cumparaturi pentru batranii aflați in imposibilitate…

- Sute de medici din Franta au depus plangere judiciara impotriva premierului Edouard Philippe si a fostului ministru al Sanatatii Agnes Buzyn, pe care ii acuza de "minciuna de stat" in gestionarea crizei epidemice, anunța MEDIAFAX.Peste 600 de medici reuniti in asociatia C19 au initiat o actiune…

- Prin punerea la dispozitie prin intermediul liniilor telefonice a serviciilor psihologice, juridice si de asistenta sociala, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau vine in sprijinul populatiei de pe raza judetului, in contextul prevenirii și limitarii raspandirii infecției…

- Sunt 168 de persoane infectate cu virusul COVID 19. 29 au fost raportate doar luni. In continuare, cei mai multi bolnavi raman in Capitala si sunt persoane care fie s-au intors dintr-o tara grav afectata, fie au luat de la alti bolnavi. Pentru prima data in ultimii 20 de ani, Romania a decretat stare…

- In contextul pandemiei cauzate de SARS-CoV-2, Salvați Copiii Romania atrage atenția ca persoanele din categoriile sociale vulnerabile sunt expuse, o data in plus, riscurilor și marginalizarii. Organizația iși va intensifica in perioada urmatoare eforturile de sprijinire și protecție a beneficiarilor…

- Consiliul Județean Timiș anunța ca a luat o serie de masuri, in contextul in care sunt inregistrate mai multe cazuri de coronavirus chiar la nivelul Timișoarei. Astfel, astazi, reprezentanții instituției au semnat un contract in valoare de aproape 230.000 lei, pentru cumpararea a cinci module duble…

- (foto: BBC) Biroul Permanent al Adunarii Nationale a Poporului R.P. Chineze (Parlamentul unicameral) a adoptat recent o hotarare care stabileste continutul dietei celor 1,4 miliarde locuitori ai tarii in contextul crizei declansate de epidemia Covid-19 (coronavirus). Astfel, liderii comunisti de la…

- Compania Blue Air a facut joi seara un anunț referitor la situația generata de coronavirus. Astfel, nu sunt anulate zboruri, dar clienții pot, in anumite condiții, sa-și reprogrameze gratuit calatoriile. In contextul alertei referitoare la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.