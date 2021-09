CJ Timiș a făcut bilanțul asfaltărilor din această vară Timișul are cea mai mare rețea de drumuri județene din țara, 1.145 de kilometri. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au anunțat, miercuri, ca in cadrul programului anual de intreținere a drumurilor județene, au fost turnate covoare asfaltice pe o lungime de peste 18 kilometri. De asemenea, in cazul a altor zece kilometri a fost utilizata tehnologia […] Articolul CJ Timiș a facut bilanțul asfaltarilor din aceasta vara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

