CJ Timiș a anunțat atribuirea contractului pentru lărgirea șoselei în Dumbrăvița Consiliul Județean Timiș a anunțat ca a finalizat procedura privind atribuirea contractului de execuție a lucrarilor de „Modernizare a DJ 691: largire la 4 benzi a Lotului 1 – km 2+725 – 5+800 – Dumbravița". Conform CJT, oferta declarata caștigatoare a fost cea depusa de SC Strabag SRL, iar daca nu se inregistreaza contestații in

