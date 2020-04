Consiliul Judetean (CJ) Timis a relocat 4.000.000 de lei, in sedinta extraordinara de vineri, luati de la capitolele Sport si Cultura, pentru asigurarea necesarului spitalelor in contextul COVID-19, pentru cazarea medicilor in spatii hoteliere si pentru dezinfectia drumurilor judetene din localitati.

"In baza solicitarilor de la institutiile care sunt in prima linie in lupta cu acest virus, vin cu acest proiect de hotarare pentru bugetul rectificat al CJ Timis, sa alocam suma de 4.000.000 de lei in acest sens, si anume sa mutam in fondul de rezerva 2.500.000 de lei la Cultura si 1.000.000…