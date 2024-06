Luni dimineața, deputatul PSD Gheorghe Șoldan conduce cu un mic avans in cursa pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava in fața lui Gheorghe Flutur. Conform datelor oficiale, din cele 561 de secții de votare din județ, dupa numararea voturilor la 451 de secții, Gheorghe Flutur are 86.008 voturi, iar Gheorghe Șoldan 93.192 voturi The post CJ Suceava: Gheorghe Șoldan, ușor avans in fața lui Gheorghe Flutur appeared first on Puterea.ro .