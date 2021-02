Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden, care face eforturi sa reduca pandemia, a facut din vaccinarea americanilor una dintre prioritatile sale majore si a spus ca este ”un efort de razboi”. Combaterea temerilor populatiei fata de vaccinare a devenit unul dintre impedimentele majore ale administratiei sale. De la…

- Prima zapada care a cazut pe drumurile din județul Prahova a creat probleme autoritaților județene pe anumite porțiuni de drum. Astfel, poliția a amendat Consiliul Județean Prahova cu suma de 3045 lei deoarece deszapezirea nu a fost facuta intr-un mod corespunzator pe drumurile județene care…

- In intervalul 12 ianuarie, ora 17:00, – 13 ianuarie, ora 05:00, drumarii de la CNAIR au acționat pe intreaga rețea de drumuri naționale și autostrazi cu 927 utilaje și au impraștiat aproximativ 5669 tone material antiderapant, anunța compania de drumuri, potrivit Mediafax. Vezi și: Robert…

- V. S. Ședința de miercuri, 23 decembrie, a Consiliului Județean Prahova, se anunța a fi una cu scantei. La finalul intrunirii consilierilor județeni, pe ordinea de zi este trecuta la “diverse” și prezentarea plangerilor prealabile inregistrate de salariații CJ Prahova afectați de reorganizarea instituției.…

- Dat fiind faptul ca vremea este inca prielnica, lucrarile de infrastructura din orașul Baia Sprie continua și in acest final de an. Primarul Alin Birda a prezentat o scurta situație a lucrarile din aceasta perioada. ”Din perspectiva lucrarilor de infrastructura, incheiem anul 2020 in forța. Vremea a…

- Direcția Județeana de Drumuri și Poduri (DJDP), instituție aflata in subordinea Consiliului Județean Botoșani, a finalizat licitația publica pentru atribuirea contractelor de „Lucrari intreținere pe timp de iarna pentru iarna 2020-2021”, fiind atribuit și contractul de deszapezire pentru baza 2, Dorohoi.

- Dumitru Tudone si Cristian Apostol, cei doi vicepresedinti ai Consiliului Judetean Prahova, au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus. Potrivit surselor noastre, acestia se afla internati la Spitalul CFR din Ploiesti. Momentan nu se stie daca se va impune carantinarea institutiei,…